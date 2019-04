Das sind die (H)EIghlights fürs Oster-Wochenende

Kronehit Tram Party

Nächster Halt: Party, Party, Party!

Am Freitag, den 19. April 2019, findet in Linz wieder die "kronehit tram party" statt. Ab 20 Uhr wird in der Tram zwischen den Stationen Doppl und dem Mühlkreisbahnhof richtig abgeshaked. Mit an Bord – das DJ-Duo 2:tages:bart!

Und nicht nur in der Party-Tram geht es ab: An mehreren Zwischenstopps gibt’s Gratis-Drinks und Gratis-Club-Eintritte für die Tram-Party-People.

Türen zu, Party on!

Ostereier-Suche auf dem Baumwipfelpfad

Ostern über den Wipfeln – Das gibt's zum allerersten Mal am Baumwipfelpfad Salzkammergut. Ostersonntag (21. April) und Ostermontag (22. April) findet zum ersten Mal das Ostereier-Suchen mit Osterrätsel statt.

Mit dem Baumwipfelpfad hoch hinaus:



Und die kleinen Besucher des Baumwipfelpfads am Grünberg erwartet noch ein besonderes Highlight: Der Osterhase kommt vorbei!

Bei der großen Suche gilt es, alle Eier zu finden und ein spannendes Rätsel zu lösen. Wer die richtige Anzahl der hängenden Ostereier gezählt und alle Fragen richtig beantwortet hat, dem winken tolle Preise.

Teilnahmekarten für das Osterrätsel liegen an den Kassen der Grünbergseilbahn sowie am Eingang zum Baumwipfelpfad auf.

Der Baumwipfelpfad hat in den Osterferien von 09.30 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass 17 Uhr). Die Grünberg-Seilbahn fährt von 9 bis 18.30 Uhr.

>>Hier geht's zu den Eintrittspreisen

Weitere Infos auf baumwipfelpfad-salzkammergut.at

Gin & Food Festival

Freitag 19. und Samstag 20. April verwandelt sich die Linzer Altstadt bei Gin & Food in ein Mekka für Gin-Liebhaber. Von 14 bis 23 Uhr können an beiden Tagen über 100 Gins, erstklassige Tonic Water-Variationen sowie zahlreichen Köstlichkeiten aus aller Welt von den besten Foodtrucks Europas verkostet werden. Mehrere DJ’s sorgen für angenehme Partystimmung unter freiem Himmel am historischen Alten Markt.

Der Eintritt ist frei!

Ostereier-Suche im Zoo Linz

Wann? Sonntag, 21. und Montag, 22. April jeweils von 11 bis 16 Uhr

Für Spiel- und Bastelspaß ist gesorgt! Es werden leckere Nester für die Zoobewohner vorbereitet, bunte Oster-Bilder gezeichnet und lustige Dekorationen gebastelt. Außerdem haben sich einige Erdmännchen in den Gehegen der anderen Zootiere versteckt, und müssen von eifrigen Spürnasen gefunden werden!

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder traditionelle Ostereier geschenkt, und im Haustierpark können süße Osterhasen von den kleinen und großen Besuchern bestaunt werden.

Teilnahme gratis, zu zahlen ist nur der Eintritt.

Keine Anmeldung erforderlich!

Infos: 0732/737180 oder zoo-linz.at

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)