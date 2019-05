Ein Bootsrennen, bei dem es verrückt hergeht

Kreative Bootsbauer, Hobbykapitäne und Crewmitglieder können wieder auf der Steyr vor Anker gehen. Bei der Boatmania am 24. Mai, ab 13 Uhr, liefern sich nicht nur Studierende und Professoren der FH Steyr ein heißes Rennen um das originellste Boot samt Crew – jeder kann teilnehmen!

Bereits zum 19. Mal auf der Steyr: die Boatmania am 24. Mai (Bild: FH OÖ) Bereits zum 19. Mal auf der Steyr: die Boatmania am 24. Mai (Bild: FH OÖ) Boatmania 2019, am FH OÖ Campus Steyr

Freitag, 24. Mai 2019

Start: 13 Uhr, Direktionsbrücke auf Höhe der Fabrikinsel

Zeil und Ausklang: FH OÖ-Vorplatz (Wehrgrabengasse 1-3, 4400 Steyr)

Eintritt frei!



Infos unter:

www.boatmania.at

www.facebook.com/boatmania.steyr

Anmeldung für Boote bis 17. Mai über boatmania.at/anmeldung oder

info@fhevent.at

Unter dem Motto "Got a hero in you" stellen sich die Teilnehmer heuer der Bewertung einer Jury aus Industrie, Politik, Hochschülerschaft und FH sowie dem Publikum.

Bewertet wird die Performance der jeweiligen Bootsmannschaft. Auf die Gewinner warten tolle Preise.

Gestartet wird bei der Direktionsbrücke auf Höhe der Fabrikinsel. Von dort aus werden die Boote die Steyr bis zum Zieleinlauf bei der Fachhochschule hinunterschippern.

Anmeldungen für Boote bis 17. Mai unter boatmania.at/anmeldung oder per Mail info@fhevent.at

Für Unterhaltung sorgen 2:tages:bart und Dj Mario Amess.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)