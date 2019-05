So stellen wir uns das Europa der Zukunft vor

Sieben Seiten, 23 Punkte für Europa – das ist das Parteiprogramm der oö. ÖVP zur Europawahl am 26. Mai.

EU-Wahl-Kandidatin Angelika Winzig und Landeshauptmann Thomas Stelzer stellten es Donnerstagvormittag in der Parteizentrale der oö. ÖVP, dem Heinrich-Gleißner-Haus an der Donaulände, vor.

Und das steht drin (knapp gefasst):

1 Forschung und Innovation als Schwerpunkte

"Wir setzen uns für ein Europa ein, das wieder globaler Vorreiter wird: Investitionen in Forschung und Innovation sollen Europa wieder dorthin bringen, wo es hingehört: an die Spitze. Oberösterreich soll sich dabei noch stärker als Leitregion positionieren."

2 Strategie für Arbeitssuchende

"Europa muss seine Fachkräftepotenziale besser nutzen: Wir wollen eine Gesamtstrategie, damit Arbeitssuchende aus Regionen, in denen die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, rasch und einfach dorthin vermittelt werden, wo der Arbeitskräftebedarf besonders hoch ist."

3 Atommüllendlager stoppen

"Kein Atommüllendlager an Oberösterreichs Grenze: Wir brauchen einen gemeinsamen Kraftakt auf allen Ebenen, um die radioaktiven Zeitbomben an der Grenze zu Oberösterreich zu entschärfen."

4 Weiterer Abbau der Bürokratie

"Weniger Bürokratie und mehr Freiraum für Staaten, Länder und Gemeinden: Wir fordern die Kommission auf, zehn Politikbereiche zu nennen, wo Regelungskompetenzen wieder zurück an die Regionen übertragen werden."

5 EU-Agrarförderung muss es weiter geben

"Maximaler Schutz für unsere Bauern: Die EU-Agrarförderung muss weitergeführt werden. Vor allem unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft darf dabei nicht aus den Augen verloren werden."

LH Stelzer: "Es geht uns um ein Europa, das die richtigen Antworten auf die wesentlichen Fragen unserer Zeit hat. Unser Ziel ist es, dass Oberösterreichs zentrale Interessen, die wir im Wahlprogramm gebündelt haben, in der EU gehört werden. Das Wichtigste: Frieden, Sicherheit und Wohlstand müssen gesichert bleiben."

Und Kandidatin Winzig: „Mit ganzer Kraft will ich mich für die Forderungen und Anliegen aus Oberösterreich innerhalb Europa einsetzen. Wichtig ist mir, dass unsere Betriebe in Oberösterreich nicht wegen überbordenden EU-Auflagen zum Abwandern gezwungen und Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden. Es geht mir um eine echte Deregulierungsoffensive und darum, ein Atommüllendlager an der oberösterreichischen Grenze zu verhindern. Aber auch, dass wir unsere bäuerlichen Familienbetriebe schützen."

Hier erklären EU-Kandidatin Angelika Winzig und LH Thomas Stelzer, wie ihr Europ der Zukunft aussehen soll:

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)