Decke in Klasse stürzte herunter, Schule gesperrt

"Die Schule ist bis auf weiteres behördlich gesperrt", weist ein Zettel an der Eingangstür der Volksschule Stroheim im Bezirk Eferding am Montag daraufhin, dass in der Schule aktuell Ausnahmezustand herrscht.

Am Wochenende waren im Klassenraum der 4. Klasse Teile der Decke runtergekommen. "Eine der Lehrerinnen hat den Schaden Montagfrüh entdeckt", sagt Bürgermeister Rudolf Gammer gegenüber "Heute".

4 Quadratmeter große Deckenteile kamen runter

Der Putz habe sich teilweise gelöst, die Platten seien drei bis vier Quadratmeter groß. Weil man die Ursache für die lose Decke noch nicht kennt und nicht einschätzen kann, wie der Zustand in den anderen Räumen ist, wurde der Schulbetrieb für die nächsten Tage generell eingestellt. 60 Kinder haben derzeit schulfrei.

"Am Donnerstag soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Statistiker sollen klären, ob die gesamte Schule in Ausweichquartieren unterrichtet wird, oder nur die 4. Klasse nicht in die Schule zurückkehren kann", so Gammer Dienstagmittag im "Heute"-Gespräch.

Die Bilder des Tages





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)