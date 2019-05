LASK will in Pichling offenbar auch Halle bauen

Der LASK plant in Pichling ein neues Stadion. Die Plänen lassen keinen kalt. Während der derzeit sportlich höchst erfolgreiche Verein und die Fans unbedingt die Arena bauen wollen, gibt es auch Gegner.

Die arbeiten gerade daran 6.100 Unterstützer zu finden, damit eine Volksbefragung zu dem Standort gemacht wird.

Der LASK seinerseits gibt sich sehr bedeckt, was die genauen Pläne betrifft. Nun wurde "Heute" aber ein Schriftstück zugespielt, das zeigen könnte, dass die Linzer nicht nur ein Stadion planen.

8 Hektar für Halle und Parkplätze



In einem Schreiben der "Direktion Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche Entwicklung" heißt es im Bezug auf die geplante Änderung der Flächenwidmung in Pichling, dass eine Teilfläche "im Gesamtausmaß von ca. 8 ha für eine Sport-Mehrzweckhalle samt c. 1.500 Kfz-Stellplätze" umgewidmet wird.

Das deutet darauf hin: Der LASK will neben der Arena offenbar auch eine Halle bauen. Das hat man bisher nur angedeutet.

In einer LASK-Stellungnahme zum Stadionbau hieß es vergangenen Dezember noch: "Sofern dies von Stadt und Land gewünscht und im Rahmen der einschlägigen Verfahren wie etwa einer Umweltverträglichkeitsprüfung möglich ist, würde der LASK die Errichtung einer Ballsporthalle begrüßen."

Übrigens: In dem Schreiben heißt es auch, dass der LASK die Parkplätze an spielfreien Tagen als Pendlerparkplätze zur Verfügung stellen will. Davon würden also auch Nicht-Fußballfans profitieren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(gs)