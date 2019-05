Afrika!Afrika!, Designmarkt & Black Humour Festival

Afrika!Afrika! feiert am Wochenende Oberösterreich Premiere.

Von Freitag 10. Mai bis Sonntag 12. Mai finden fünf Shows in der Linzer TipsArena statt.

Mehr als zwei Stunden dauert das Show-Spektakel, das die Vielfalt Afrikas und einen ganz einzigartigen "Spirit" auf die Bühne bringt – eine ansteckende Show mit Live Musik, Tanz und spektakulärer Akrobatik

Shows:

Freitag, 10. Mai, 19.30 Uhr

Samstag, 11. Mai, 14.30 Uhr; 19.30 Uhr

Sonntag, 12. Mai, 13.30 Uhr; 18.30 Uhr

Design Centrale Linz

Bereits zum achten Mal holt die Design Centrale Aussteller aus der Region aus den Bereichen Mode, Schmuck, Wohnaccessoires, Illustration, Lifestyle und Essen & Trinken auf die Linzer Landstraße.

Das erwartet Besucher

Handgemachter Schmuck, außergewöhnliche Sieddruckkreationen oder Keramik in einzigartigem Design – viele der Aussteller legen außerdem Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Stichwort: Upcycling

Wann? Freitag, 10. Mai und Samstag, 11. Mai

jeweils von 10 bis 18 Uhr

Wo? Central Linz, Landstraße 36

Eintritt frei!

Black Humour Festival 2019

Pechschwarze Kleinkunst vom Feinsten: Das gibt's von 10. bis 24. Mai beim Black Humour Festival in Linz.

Von Kabarett bis Improtheater über Figurentheater – Künstler aus aller Welt performen im Posthof am Hafen. Immer im Mittelpunkt: natürlich der rabenschwarze Humor, den viele von uns so gern mögen.

Termine:

Freitag, 10. Mai, 20 Uhr: Sigi Zimmerschied; Heil - vom Koma zum Amok; Kabarett

Donnerstag 16. Mai, 20 Uhr: Jacob Banigan; Game of Death; Improtheater

Freitag 17. Mai, 20 Uhr: Yllana; Best Of; Visual Comedy

Freitag 24. Mai, 20 Uhr: Stuffed Puppet Theatre Babylon; Figurentheater

Außerdem im Posthof:

"Josh" mit seiner "Von Mädchen und Farben" Tournee 2019

Mit "Cordula Grün" wurde er auch über die Grenzen Österreichs bekannt, räumte dafür heuer den Amadeus Award für den Song des Jahres ab.

Mit „Vielleicht“ veröffentlicht der österreichische Shootingstar nun eine neue Single aus seinem Debütalbum „Von Mädchen und Farben“. Hier das Video dazu:



Am Freitag, 10. Mai, 20 Uhr steht der 32-jährige Wiener mit Wurzeln in Wels im Linzer Posthof.

FEST.ENGAGIERT – Die Freiwilligenmesse OÖ



Das Unabhängige LandesFreiwilligenzentrum lädt Freitag, 10. Mai (12-18 Uhr), zur Freiwilligenmesse "FEST.ENGAGIERT" auf den Linzer Hauptplatz.

Wer sich freiwillig engagieren will, hat hier die Möglichkeit verschiedenste Einrichtungen und Organisationen aus ganz OÖ kennenzulernen –in unverbindlicher Atmosphäre zwischen FEST.ESSEN und FEST.BÜHNE mit guter Unterhaltung.

Infos auch auf ulf-ooe.at

Dancer Against Cancer Ball

Zum zweiten Mal findet im Palais Kaufmännischen Verein in Linz der "Dancer Against Cancer Ball" statt.

Wann? Samstag, 11. Mai

Einlass: 19.30 Uhr

Eröffnung: 20.30 Uhr

Ballende: 2 Uhr

Mehr Infos auf linz.danceragainstcancer.com



