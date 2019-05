Die Polizei jagt diesen Bankomatkarten-Dieb

Er trägt ein Baseball-Cap, eine Kapuzenpulli und eine braune Hose – die Polizei veröffentlichte nun Fotos eines mutmaßlichen Bankomatkarten-Diebs.

Der Gesuchte hat laut Polizei einer Seniorin (85) am 16. April gegen 10.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Bad Hall (Bez. Steyr-Land) die Geldtasche gestohlen. Anschließend behob er bei einer Bank im Ort Bargeld.

Zwei Tage danach meldete sich eine 82-Jährige bei der Polizei in Steyr und gab an, ihr sei in der Stadt die Geldtasche gestohlen worden. Hierbei dürfte es sich um den selben Täter handeln.

Zweiter Versuch, Geld abzuheben, scheiterte



Wie die Polizei berichtet, versuchte dieser erneut mit der Bankomatkarte Geld abzuheben. Diesmal misslang der Versuch aber, die Karte war offenbar schon gesperrt.

Die Polizei in Bad Hall bittet nun um Hinweise zur Identität der abgebildeten Person unter: 059133 4151.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)