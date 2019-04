Diese Fotos sollen Linzer Trafikräuber überführen

Die Bilder aus der Überwachungskamera der Trafik in Linz-Urfahr zeigen einen Mann, der zwischen Türe und Tresen steht.

Der Mann ist laut Polizei "zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, normale Statur, sprach oö. Dialekt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine dunkle Jeanshose und eine dunkle Jacke."

Trafik Überfall Linz

Die Polizei hofft, mit den Fotos den Täter zu finden. Wie berichtet ist er am 8. April in die Trafik in der Linzer Hauptstraße gestürmt und hat unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, Geld aus der Kasse genommen.



Trafikantin erlitt einen Schock

Die Trafikantin (51) erlitt dabei einen Schock. Der Täter rannte davon.

Sofort wurde eine Alarmfahndung eingeleitet.

Ein Helikopter kreiste über der Stadt, suchte von der Luft aus nach dem flüchtigen Täter, wie unser Video zeigt:

Hinweise zum Täter bitte an den Dauerdienst des Landeskriminalamtes OÖ unter 059133/40-3333.

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)