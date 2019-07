App lässt LASK-Stars ganz schön alt aussehen

Nanu, was ist denn da passiert? Geht der LASK nun mit einer Senioren-Truppe in die kommende Saison – wird sich bei diesen Fotos so manch ein Fan fragen.

So sehen die Kicker derzeit wirklich aus. (Bild: GEPA-pictures.com) So sehen die Kicker derzeit wirklich aus. (Bild: GEPA-pictures.com)

Graue Haare, weißer Bart und zahlreiche Falten im Gesicht – so zeigt der Vizemeister aus der abgelaufenen Saison seine Kicker Thomas Goiginger, James Holland und Valentino Müller.

Sie alle sehen aus wie weit über 50. Dabei ist Neuzugang Müller gerade einmal 20 Jahre alt.

Die Kicker haben keine wilde Party hinter sich und sind auch nicht über Nacht rasant gealtert. Nein, die Fotos von Goiginger und Co. wurden lediglich durch die derzeit bei Kickern und anderen Stars so beliebte FaceApp gejagt.

Besonders beliebt ist die Funktion, die das Gesicht einer Person stark altern lässt. Die Ergebnisse werden von unzähligen Nutzern unter dem Hashtag #Faceapp in den sozialen Medien veröffentlicht.

Ob eine Verjüngungskur, Geschlechtertausch, Wechsel der Haarfarbe oder ein neuer Bart – all das kann die App auch noch.

Zum Liga-Start in zehn Tagen stehen aber wieder die jung gebliebenen Versionen von Goiginger, Holland und Co. auf dem Rasen.

(mip)