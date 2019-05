Diese legendäre Biermarke feiert nun ihr Comeback

Vor sieben Jahren gab es das Aus für diese legendäre Biermarke. Nun feiert sie wieder ihr Comeback.

Die Details zum Bier:



Alkoholgehalt: 5,3 Vol.%

Stammwurze: 12,6 Gew. %

Biersorte: helles Lagerbier

Bierfarbe: sattes Goldgelb

Trubung: glanzfein

Schaum: weiß, feinporig, sehr stabil

Geruch: frisch mit leichten Malzaromen

Mundgefuhl: sehr rezent, vollmundig, rund und weich

Abgang: sehr rund und harmonisch im Abgang

Gebraut: nach dem Reinheitsgebot von 1516

Kapsreiter Bier aus Schärding ist wieder da!

Die Rückkehr wurde als eine der "größten Überraschungen" der heimischen Bierszene angekündigt.

"Er reitet wieder", so das Motto bei der Präsentation am Donnerstag in Schärding. Eine Anspielung auf das Firmenlogo, das einen Reiter auf einem Stier zeigt.

Wiedereingeführt wird die Marke von der Schärdinger Brauerei Baumgartner, die 2013 die Immobilien, die Marken, den Original-Brunnen und das Original-Rezept von Kapsreiter gekauft hatte.

Schon seit damals dachte man darüber nach, die Marke wiederzubeleben.



"Hohe Investitionen"

So einfach war das aber nicht. „Wir mussten teilweise hohe Investitionen tätigen“, so Geschäftsführer Altendorfer.

„Vor allem die damaligen Brauanlagen der Brauerei Kapsreiter befanden sich in äußerst schlechtem Zustand, somit konnte die Brautätigkeit in der Braustätte nicht wieder aufgenommen werden“, ergänzt Baumgartner Braumeister Michael Moritz.

Bereits 2018 wurde das Kapsreitergebäude teilweise saniert und somit konnte mehr Lager- und Logistikfläche geschaffen werden.

Zusätzlich wurde der originale Kapsreiter Brunnen revitalisiert, um das Wasser für das Brauen des Kapsreiter Landbieres verwenden zu können.

Das Bier gibt es im 20,5 lt Container und als Flaschenbier...

– in der 0,5lt MW Flasche abgepackt im 6er Tray

– in der 0,33lt EW Flasche abgepackt im 12er Tray

– in der 0,5lt Dose abgepackt im 24er Tray

Ein kleines Detail fehlt aber: Der legendäre Bügelverschluss aus Porzellan ist (noch) nicht wieder da.

