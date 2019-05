Diese süßen Racker mischen den Tierpark auf

Bei der Geburt waren sie noch nackt und blind. Mittlerweile sind die beiden Präriehunde-Babys mit reichlich Fell ausgestattet und für jeden Spaß zu haben.

Die kleinen Racker huschen durchs Freigehege im Tiergarten Walding, erkunden jedes Fleckchen. Sie buddeln übereifrig im Sand oder klettern in jedes Loch und auf jeden Felsen. Zudem nagen die beiden an allem, was sie finden können, am liebsten an Grünzeug und Karotten.

Mama hat immer ein wachsames Auge



Ihre Mama hat sie dabei immer ganz genau im Blick. Die Geschwister kommen aber immer zu ihrer Mutter zurück, dann gibt es ein Küsschen oder Streicheleinheiten mit der Pfote, wie der Tiergarten ein einer Aussendung mitteilt.

Und bei den Besuchern ist mittlerweile auch längst klar: die Präriehundebabys sind die neuen Stars im Tiergarten.

