Dieser "Starter" meistert Marathon auf vier Pfoten

Auf die Plätze, fertig, Wuff – der 18. Linz-Marathon (14. April) ist für einen Hund aus der Landeshauptstadt heuer der ganz große Lauf.

Denn die sieben Jahre alte Australian Shepherd-Hündin Luni ist erstmals am Start. Wenn auch schon im Vorfeld. Zusammen mit Herrchen Wilhelm Holzleitner (50) nahm der Vierbeiner schon am Donnerstag die 42,195 Kilometer in Angriff.

Mit Walking-Stecken ging der Linzer bis auf die ersten Meter auf der Autobahn die Original-Strecke ab. Immer an seiner Seite dabei: Hündin Luni. "Sie ist das gewöhnt. Wir sind viel wandern. Pro Woche bin ich sicher mit ihr fünf Mal knapp zwei Stunden unterwegs", so Holzleitner zu "Heute".

Nach knapp acht Stunden kam das ungewöhnliche Marathon-Doppel kurz nach 14 Uhr im Ziel am Hauptplatz an. "Es war zwar keine Bestzeit, aber im Vordergrund stand ohnehin die Tour richtig zu genießen. Es hat sich voll ausgezahlt", so Holzleitner.

Der 50-Jährige kann damit zumindest inoffiziell seinen 70. Marathon abhaken. Der Linzer ging zuvor schon 69 Mal ohne Hund an den Start. Seine Bestzeit: 2:48 Stunden. Dabei kam er viel herum, startete er doch unter anderem in Hongkong, Dubai und Los Angeles.

Für Hündin Luni waren die mehr als 42 Kilometer übrigens auch keine Besonderheit. Vor drei Jahren gingen der Vierbeiner und sein Herrchen rund um die Linzer Stadtmauern. "Das waren 110 Kilometer in drei Tagen. Das ist fast ein Marathon pro Tag. Luni braucht eben viel Auslauf", lacht Holzleitner.

Für die Marathon-Hündin gab es zur Belohnung im Ziel trotzdem ein paar Leckerlis.

(mip)