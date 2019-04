Dieser Bürgermeister fährt Party-Gäste nach Hause

Eigentlich ist er ÖVP-Bürgermeister von Eidenberg (Bez. Urfahr-Umgebung), einer kleinen 2.100-Einwohner-Gemeinde im Mühlviertel bei Linz. Unter tags kümmert er sich um die Politik – in der Nacht um die Party!

Genauer gesagt um junge Party-Gäste, die von Festen in der Nähe nach Hause wollen, aber nicht können, weil alle Taxis ausgebucht sind. Dann kommt Adolf "Adi" Hinterhölzl (53) ins Spiel.



So begann alles

Er setzt sich hinters Steuer seines VW-Bus. Der T5 wird dann zum "Bürgermeister Taxi". Gratis versteht sich.

"Begonnen hat alles 2004 beim Feuerwehrfest", erzählt Hinterhölzl im Gespräch mit "Heute". "Da standen so viele Leute, die alle ein Taxi wollten. Ich hab' mir gedacht: Das geht sich ja nie aus". Kurzerhand nahm er sein eigenes Auto, brachte die Jugendlichen heim.



"Fahre dafür 2.000 Kilometer im Jahr"

Als er dann ums Bürgermeisteramt kämpfte, hat er das ganze forciert. "Ich hab es mir ausgerechnet: Mittlerweile fahr ich pro Jahr 2.000 Kilometer nur dafür", so Hinterhölzl.

Auch seine eigenen Kinder, zwei Mädchen und ein Bub zwischen 18 und 21 Jahren, sind vom "Taxidienst" begeistert.

So funktioniert sein "Adi-Taxi"



Sein "Taxidienst" (der gratis ist, weshalb jedes 'Neiddenken unbegründet ist' funktioniert so: Wenn am Wochenende ein Fest ist, schreibt Bürgermeister Hinterhölzl schon vorab an die "Rädelsführer" der jugendlichen Cliquen, ob er Zeit zum Taxeln hat.



"Ein Spaß darf schon sein"

Wenn dann viel los ist, hilft Hinterhölzl aus. "Ich bringe die Jugendlichen aber nur heim, weiter auf ein anderes Fest oder so fahre ich nicht", sagt er. Denn: "Ein Spaß darf schon sein, ich bin da kein Moralapostel. Aber Sicherheit geht vor".

Welche Teenager-Dramen er auf den Sitzbänken seines VW-Buses erlebt, will er nicht verraten. "Ich weiß sehr viel, aber ich schweige", sagt er dazu augenzwinkernd.

