Dieser Wirt pfeift total auf das Rauchverbot

Von der türkis-blauen Regierung im letzten Jahr noch gekippt, ist es nun fix: Ab 1. November 2019 kommt in ganz Österreich das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie.

Nicht so allerdings in der Essbar in Traun (Bez. Linz-Land). Dort wehrt sich nämlich Wirt Reinhard Lengauer (61), selbst seit vielen Jahren Raucher, vehement gegen den Beschluss des Nationalrats. Er verspricht den Rauchern sogar, dass bei ihm weiter gequalmt werden darf.

So schreibt er auf der Facebook-Seite seines Lokals: "Bei mir darf ab 1. November geraucht werden, solange der Staat sich nicht an meiner Miete beteiligt, MACH ICH WAS ICH WILL, ich lass mich nicht ENTMÜNDIGEN!!!!!!"

"Heute" erreichte den 61-Jährigen am Freitag am Handy. Er sagt: "Das ist mittlerweile ein reines Politikum, eine regelrechte Hetzkampagne."

Der Trauner Wirt will sein Vorhaben durchziehen, komme was wolle. "Ich habe sowohl von Rauchern als auch von Nichtrauchern positive Rückmeldungen auf mein Vorhaben bekommen. Bei uns im Lokal sind bislang beide Seiten gut miteinander ausgekommen. Warum soll ich das jetzt ändern", so Lengauer.

Zweistündige Rauchpause beim Mittagessen



Auch beim Mittagessen gibt es kein Problem. Denn wie der Wirt erzählt, wird in seinem Lokal zwischen 11 und 13 Uhr eine Rauchpause eingelegt. Lengauer: "Daran haben sich schon alle gewöhnt und das funktioniert auch."

Doch was passiert, wenn ab 1. November plötzlich die ersten Anzeigen ins Haus flattern? "Dann muss es eben vor Gericht geklärt werden", sieht es Lengauer locker.

Der Wirt geht sogar noch einen Schritt weiter. Schon bald soll es ein Treffen mit Günter Hager, Chef des Stadtbräu Josef in der Linzer Innenstadt, geben. "Vielleicht können wir eine Initiative gründen, um gegen dieses Rauchverbot vorgehen zu können."

