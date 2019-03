Dixie-Klo wird nach nur drei Tagen abgebrannt

Es blieb nicht sehr viel übrig von dem Klo, das sich viele Menschen in der Grillzone am Weikerlsee bei der Linzer Solar-City gewünscht hatten.

Dabei wurde es erst am 21. März aufgestellt, bevor sie ein paar Tage später in der Nacht von 23. auf 24. März schon wieder zerstört wurden. Unbekannte haben die Kunsstofftoilette in Brand gesetzt. Übrig blieb nur ein Patzen Plastik am Boden.

Die Stadt Linz hat bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet.



Stadträtin Regina Fechter (SPÖ) zu dem Vorfall: "Ich finde es sehr schade, wie hier mit öffentlichen Eigentum, das schlussendlich allen Linzerinnen und Linzern gehört, umgegangen wird."

(gs)