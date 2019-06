Drei Polizisten und Mann (64) bei Brand verletzt

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde die Linzer Polizei wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert. Ein Apartment im 3. Stock stand in Vollbrand, eine Person stand am offenen Fenster.

Drei Polizisten entschlossen sich wegen der Gefahr in Verzug dazu, ins Haus vorzudringen. Sämtliche Wohnungen wurden geöffnet und die Personen konnten geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Der 64-jährige Bewohner der brennenden Wohnung wurde aus der Wohnung gerettet und in Sicherheit gebracht. Er hatte Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Linzer UKH gebracht.

Alle Personen konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Beamte der Polizeiinspektionen Sonderdienste und Neue Heimat aus dem Wohnhaus in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr wurde beim Eintreffen über die Evakuierung und Rettung informiert und begann mit den Löscharbeiten. Die evakuierten Personen wurden in einem Bus der Linz-Linien untergebracht.

Polizisten in Spital gebracht

Die drei Polizisten, die den 64-Jährigen gerettet hatten, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in den Med Campus III gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pic)