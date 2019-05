Aprilwetter 01. Mai 2019 11:00; Akt: 01.05.2019 11:03 Print

Crash wegen Blitzeis: Drei Verletzte im Krankenhaus

Der April macht was er will. Graupelschauer und eine eisige Straße wurden einem Lenker (24) in Thening zum Verhängnis – Crash mit drei Verletzten.