Hier erfahrt ihr, wo ein neuer McDonald's eröffnet

1.816 Bürger hat die Gemeinde Pupping in Eferding – und ab November hat sie einige Burger mehr. Denn da eröffnet ein neuer McDonald’s. Am 5. Juli wurde mit dem Baubeginn des neuen Restaurants in Goldenberg 33 begonnen.

Geplant sind zum regulären Restaurantbetrieb ein McCafé und ein McDrive. 104 Personen werden bald im Innenbereich Platz nehmen können, weitere 50 auf der Terrasse.

In Pupping will man damit die regionale Wirtschaft ankurbeln. Mit dem neuen McDonald’s Standort werden 50 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Neben Burger & Pommes, frischen Croissants und Topfengolatschen aus dem neuen Back-Sortiment kommen auch die Jüngsten auf ihre Kosten. Ein Indoor Playland wird für Spiel und Spaß sorgen.

(cru)