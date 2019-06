Ein Hauch von Hollywood am Wolfgangsee

Der Mann hat zwei Oscar-Nominierungen (Saturday Night Fever, Pulp Fiction), kann Singen und Tanzen und ist passionierter Flugzeugpilot. Hollywood-Superstar John Travolta ist einer der ganz Großen im internationalen Filmgeschäft.

Die Kulisse der Aviation Gala am Wolfgangsee. (Bild: Scalaria/Michael Haefner) Die Kulisse der Aviation Gala am Wolfgangsee. (Bild: Scalaria/Michael Haefner) Travolta und die Fliegerei



Travoltas Hobby ist seit 1989 die Fliegerei. Obwohl er nur über eine Privatpilotenlizenz verfügt, hat er u. a. Musterberechtigungen für die Flugzeugmuster Boeing 707 und Boeing 747 absolviert. Travolta besitzt fünf Flugzeuge, unter anderem eine Boeing 707-138B. Diese darf er zwar selber fliegen, aufgrund der bisher absolvierten Flugstunden auf diesem Muster jedoch nur mit dem Status eines Copiloten in Begleitung eines für dieses Muster qualifizierten Piloten in Command. Die Maschine ist nach seinen Kindern benannt: Jett Clipper Ella. Sein Haus in Ocala (Florida) hat eine eigene Start- und Landebahn inklusive Flugsteig am Greystone Airport.

(Quelle: Wikipedia)





Am 20. Juli wird er in Oberösterreich sein. Als Mit-Gastgeber der "Living Legends of Aviation Gala" ehrt er herausragende Leistungen im Bereich Raum- und Luftfahrt beim europäischen Ableger der weltbekannten Veranstaltung.

Mit dabei auch Stratos-Springer Felix Baumgartner, auf dessen Einladung auch ein Mitglied des britischen Königshauses kommt, der Duke of Richmond Sir Charles Gordon Lennox.

Neben kulinarischen und künstlerischen Highlights wird mit der Flugperformance „Flying Opera“ der Flying Bulls der Abend seinen Höhepunkt finden.

