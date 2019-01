"Möchte nur mein Geschäft verrichten" 23. Januar 2019 14:00; Akt: 23.01.2019 14:06 Print

Einbrecher wollte sich mit Pinkel-Ausrede retten

Georg K. (26) beobachtete am Montag, wie ein Mann versuchte in den Keller der Nachbarn einzubrechen. Er hielt mit seinem Vater den Mann an, und der hatte eine sehr ungewöhnliche Ausrede.