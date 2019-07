Einbrecher wird erwischt und bricht sich beide Beine

Der Vorfall passierte schon am 17. Mai. Da wollte ein Linzer (46) in ein Firmengebäude in Steyr einbrechen.

Dabei wurde er allerdings von einem 33-jährigen Wachdienstmitarbeiter auf frischer Tat ertappt.

Der Einbrecher zückte einen Revolver, flüchtete über ein Fenster im ersten Stock.



Absturz aus großer Höhe

Dabei stürzte er zwischen acht und zehn Metern in die Tiefe.

Er zog sich beidbeinige Brüche an Fersenbein und Sprunggelenk zu, konnte aber trotzdem flüchten.

Die Fahndung begann.



DNA-Spuren am Rucksack

"DNA-Spuren am in der Nähe des Tatortes aufgefundenen Rucksack lieferten dann den entscheidenden Hinweis", berichtet die Polizei nun.

Sie konnte einen 46-jährigen Linzer als Verdächtigen festnehmen.

"Die Ermittlungen ergaben außerdem einen Tatzusammenhang mit insgesamt 13 Einbrüchen im Bezirk Kirchdorf an der Krems", so die Polizei.

Der Beschuldigte befindet sich derzeit in der Justizanstalt Garsten.

