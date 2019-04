Vermisstes Mädchen aus Linz wieder aufgetaucht

Jenes 13-jährige Mädchen aus Linz, das seit Anfang des Monats verschwunden war ("Heute" berichtete), tauchte am Samstag wieder auf. Seit 1. April bangten die Eltern von Elisabeta C. um ihre Tochter.

Das Mächen war aus der elterlichen Wohnung in Linz verschwunden. In der Nacht auf den 1. April befand sie sich alleine in der Wohnung. Als die Eltern gegen 0.30 Uhr nach Hause kamen, war Elisabeta nicht mehr da.

Genauere Umstände werden noch geklärt

Laut Polizei warteten die Eltern noch etwas ab, schalteten dann aber die Beamten ein. Auch die Medien wurden um Mithilfe gebeten. Für drei Wochen fehlte von dem Mädchen jede Spur.

Elisabeta war ohne Handy und Ausweis unterwegs gewesen. Am Samstag meldete sie sich schließlich bei der Polizei, es gehe ihr gut. Am Sonntag soll sie zu den Gründen ihres Verschwindens befragt werden.

(rfr)