Erst Frage nach Tschick, dann gleich Messerstich

Kurz vor Mitternacht war ein Linzer (37) in der Hahnengasse in der Linzer Altstadt unterwegs.

Plötzlich wurde er vor einem Lokal von zwei Männern angesprochen, nach Zigaretten gefragt.

Völlig unvermittelt zückte einer der Männer dann ein Messer, stach mehrmals in Richtung des Oberkörpers des Linzers.

Der Mann erlitt eine rund zehn Zentimeter große Schnittverletzung am rechten Unterarm.



Flucht zu Fuß

Die Täter flüchteten zu Fuß Richtung Schlossberg.

"Das Opfer ist anschließend nach Hause zu seiner Lebensgefährtin, die Polizei wurde erst am 14. Juli 2019 gegen 9:45 Uhr informiert", so die Polizei in einer Aussendung.

Am Vormittag wurde der Mann dann in den Med Campus III in Linz eingeliefert.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Linz-Kleinmünchen unter 059133/4585.



