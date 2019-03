Erste Herz-OP wird live ins Kino übertragen

Es sind Bilder, die man eher selten zu sehen bekommt. Und das noch dazu in einer unglaublichen Auflösung. Das Deep Space im Ars Electronica Center in Linz (ein extrem fortschrittlicher Kinosaal) zeigt am kommenden Donnerstag (4. April, 18 Uhr) eine Herzoperation – in 8K und auf einer 16 mal 9 Meter großen Projektions-Wand.



So läuft der Abend ab

Und so läuft der Abend ab: Zuerst wird Primar Franz Fellner, Vorstand des Zentralen Radiologie Instituts am Kepler Universitätsklinikum, vor Ort im AEC den Zuschauern die anatomische Grundlagen präsentieren.

Gleich danach wird live in den Operationssaal des Kepler Universitätsklinikums geschaltet, wo Andreas Zierer, der Vorstand der Universitätsklinik für Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie, die Herz-OP durchführen wird.

Zuschauer können Fragen stellen



Die Zuschauer sind immer hautnah dabei. Sie können während (!) der Operation dem Arzt im Keplerklinikum direkt Fragen stellen, die live beantwortet werden.

Durch Video-Endoskope ist es möglich, eine kleine Kamera durch die seitliche Brustwand bis ins Herz vorzuschieben und die Operation mithilfe dieser Aufnahmen für die Patientin bzw. den Patienten sehr schonend durchzuführen. Das soll mit dem Event gezeigt werden.

Und so sieht eine Herz-OP heute aus:





