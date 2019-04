Ex-Blau Weiß-Coach soll Glasner (44) begleiten

Mehreren Medienberichten zu Folge hat sich der umworbene (Noch-) LASK-Trainer Oliver Glasner (44) bereits mit dem VfL Wolsfburg bereits geeinigt. Er soll auch schon seine Mannschaft über den möglichen Abschied informiert haben.

Ex-Blau Weiß-Coach Thomas Sageder soll Oliver Glasner nach Deutschland begleiten. (Bild: GEPA-pictures.com) Ex-Blau Weiß-Coach Thomas Sageder soll Oliver Glasner nach Deutschland begleiten. (Bild: GEPA-pictures.com)

Offiziell verkündet soll der Wechsel aber erst kommende Woche werden. Da Glasner noch einen Vertrag bis Sommer 2022 besitzt, müssen noch einige Vertragsdetails geklärt werden.

Ersten Informationen zufolge pocht der LASK auf eine Ablöse. Diese soll bei 1,5 Millionen Euro liegen. Auch seine beiden Assistenten Michael Angerschmid und Mike Berktold dürften ihn wohl in die deutsche Bundesliga folgen.

Brisant: Auch Ex-Blau Weiß Linz-Coach Thomas Sageder soll dem Betreuerstab angehören. Der 35-Jährige und der Zweitligist haben den Vertrag erst Mitte März einvernehmlich aufgelöst.

„Ich habe meinen Entschluss aus privaten Gründen gefasst. Mit einer der Gründe für die vorzeitige Vertragsauflösung war, dem Verein die Möglichkeit zu geben, frühzeitig für die neue Saison planen zu können", so Sageder.

Glasner und Sageder sind fast Nachbarn



Tatsächlich dürfte er das schon längst mit dem Engagement in Wolfsburg geplant haben. Fest steht: Glasner und Sageder kennen sich schon einige Jahre, sind in Riedau (Bez. Ried/Innkreis) fast Nachbarn.

Bei der SV Ried war er zudem ein Jahr lang Co-Trainer von Glasner.

"Heute" erreichte Sageder Donnerstagvormittag am Handy. Der 35-Jährige wollte nicht all zu viel verraten, meinte nur: "Natürlich ist ein Engagement in der deutschen Bundesliga mehr als reizvoll, gar keine Frage. Aber es liegt jetzt daran, wie sich Oliver letztlich entscheidet." Ein Dementi hört sich anders an.

Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass die beiden Nachbarn bald in der deutschen Bundesliga gemeinsam an der Seitenlinie stehen...



