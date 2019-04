FPÖ und Grüne wählten neue Landesparteispitze

Beim Landesparteitag der FPÖ Oberösterreich wurde Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner mit 97,3 Prozent der Stimmen in seinem Amt als Landesparteiobmann bestätigt.

Haimbuchner ist der siebte Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich und steht bereits seit 2010 an der Spitze der Landesgruppe. "Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren geleistet haben, wir alle gemeinsam", so Haimbuchner in seiner Rede.

Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gratulierte dem Landespolitiker zu dem tollen Ergebnis: "Manfred Haimbuchner setzt sich mit Kraft und Herzblut für Oberösterreich ein. Das Ergebnis zeigt das große Vertrauen der Landesgruppe in seine gute Arbeit." Haimbuchner gehöre zu einer seiner wichtigsten politischen Stützen.

Kaineder neuer Landessprecher der Grünen

Bei den Grünen wurde auf der heutigen Landesversammlung Stefan Kaineder mit 92, 5 Prozent der Stimmen zum neuen Landessprecher gewählt. Kaineder, der sich als einziger Kandidat für diese Position beworben hatte, ließ in einer ersten Reaktion wissen: "Ohne Umschweife, klar und deutlich: gehen wir's an. Vor uns liegt viel Arbeit. Und für diese verspreche ich hundertzehnprozentigen Einsatz. Das ist für mich selbstverständlich." Dagmar Engl und Severin Mayr wurden zu Kaineders Stellvertretern gewählt.

Der Grüne Landesrat Rudi Anschober forderte im Zuge seiner Ansprache die ÖVP und SPÖ auf, angesichts der "rechten Verzahnungen" der FPÖ ihre Arbeitsübereinkommen mit den Freiheitlichen in Linz, in Oberösterreich, im Bund und im Burgenland zu kündigen.

