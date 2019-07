Beifahrer eingeklemmt 05. Juli 2019 12:00; Akt: 05.07.2019 12:01 Print

Fahranfänger (18) kracht mit BMW in Hausmauer

Spektakulärer Crash in Perg: Mitten am Hauptplatz krachte ein junger BMW-Fahrer (18) in eine Hausmauer. Drei Insassen mussten ins Spital.