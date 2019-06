Fahranfängerin (21) fuhr Laterne von der Straße

Diese Straße kommt einfach nicht zur Ruhe. Immer wieder müssen Feuerwehr und Rettung zu Unfällen in der Kremsmünsterer-Straße im Llnzer Stadtteil Ebelsberg ausrücken.

So auch am Sonntag gegen 20.30 Uhr: In Fahrtrichtung stadtauswärts war eine Fahranfängerin (21) in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und mit voller Wucht gegen einen Betonlichtmast gekracht.

Laut Anrainer war dies bereits der 22. Unfall in diesem Streckenabschnitt.

Die Laterne wurde dabei regelrecht aus der Verankerung gerissen, lag quer über der Fahrbahn.

Von nachkommenden Lenkern befreit



Nachkommende Fahrer befreiten die Lenkerin sowie ihren Beifahrer (25) aus dem völlig demolierten Wrack. Beide wurden mit teils schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.

Im Bereich der Unfallstelle musste die Strecke zwischen Ansfelden und Ebelsberg rund eine Stunde gesperrt werden.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)