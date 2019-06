Falscher Polizist drohte in Moschee mit Pistole

Samstag, gegen 18.30 Uhr, soll der Mann plötzlich in der Moschee in Freistadt aufgetaucht sein. Wie ein Zeuge gegenüber "Heute" berichtet, hat er sich als Polizist ausgegeben und die anwesenden Muslime zu einem angeblichen Streit, der sich zuvor in der Moschee zugetragen haben soll, befragt.

Die Anwesenden verwiesen darauf, dass es keinen solchen Streit gegeben hatte und forderten vom Mann, der in legerer Zivilkleidung unterwegs war, sich auszuweisen.

Daraufhin habe der Mann sein Handy genommen und darauf verwiesen, den Dienstausweis nur digital auf seinem Mobiltelefon zu haben.

Dienstausweis und Dienstnummer verlangt



Damit ließen sich die Gläubigen aber nicht abspeisen. Sie wurden immer skeptischer, fragten erneut nach dem Dienstausweis sowie der Dienstnummer.

Als sich der Fremde weigerte, wählten die Muslime selbst den Polizei-Notruf.

Daraufhin habe der Eindringling versucht, zu flüchten. Er konnte jedoch von den Anwesenden festgehalten werden. Daraufhin sei er immer aggressiver geworden. Er habe danach seinen Pullover gehoben und auf eine mitgeführte Waffe gezeigt. Er drohte damit und versuchte abermals zu flüchten.

Den Muslimen gelang es allerdings, den Eindringling bis zum Eintreffen der richtigen Polizei festzuhalten.

Der Beschuldigte wurde laut einem Mitglied der Glaubensgemeinschaft zur Polizei mitgenommen, befragt und auf freien Fuß angezeigt.

Die Polizei konnte auf "Heute"-Nachfrage den Vorfall bestätigen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 18-Jährigen. Die Waffe war laut Exekutive eine Spielzeugpistole.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)