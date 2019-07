Feuerwehr verhinderte Brandinferno in Bad Ischl

Großalarm in der beschaulichen Kaiserstadt Bad Ischl (Bez. Gmunden) am Dienstagnachmittag. 150 Feuerwehrleute rückten an, um einen gefährlichen Dachstuhlbrand in der Kurhaustraße zu bekämpfen.

Was war passiert? Nachbarn waren auf einen Brand auf der Terrasse eines Mehrparteienhauses im Zentrum der Stadt aufmerksam geworden. "Sie alarmierten die Freiwillige Feuerwehr über Notruf 122 und eilten dann mit fünf Handfeuerlöschern los, um den Brand selbst zu bekämpfen", berichtet Michael Zeppezauer von der FF Bad Ischl.

Allerdings breitete sich der Brand in der Zwischenzeit auf den Dachstuhl weiter aus. Ein Bewohner des oberen, vom Brand betroffenen, Stockwerkes konnte rechtzeitig aus seiner Wohnung flüchten und kam mit dem Schrecken davon.

Mittels Drehleiter und ausgerüstet mit Atemschutz wurden dann der Brand von den Mitgliedern der FF Bad Ischl bekämpft und schließlich auch gelöscht. Ein Übergreifen auf die vielen umliegenden Häuser könnte zum Glück verhindert werden.

Für die Löscharbeiten musste sogar die Esplanade kurzfristig gesperrt werden. Das Wasser wurde vom Traunfluss über drei Zubringleitungen geholt.

Die Brandursache ist noch unklar.

