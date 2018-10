Franz (52) macht aus Grabsteinen Kunstwerke

Zu Allerheiligen und Allerseelen werden auch heuer wieder viele Menschen die letzten Ruhestätten ihrer verstorbenen Angehörigen auf den Friedhöfe besuchen.

In Oberösterreich behalten die Hinterbliebenen dank Franz Hinterreiter ihre Verstorbenen aber auch tierischen Lieblinge in ganz besonderer Erinnerung. Denn der Linzer Steinmetz formt die Grabsteine zu wahren Kunstwerken.

So erinnert eine Forelle an einen begeisterten Angler oder eine Taktiktafel an einen großen Fußballfan. "Ich komme zu den Hinterbliebenen nach Hause. Dann sprechen wir darüber, was der Verstorbene gern gemacht hat. Danach entwerfe ich einige Skizzen, wie das ideale Andenken aussehen könnte", so der Steinmetz im "Heute"-Gespräch.

Seit 28 Jahren ist der Steinmetz bereits im Geschäft. Doch erst seit einigen Jahren tritt verstärkt der Wunsch nach individuellen Grabsteinen auf. Hinterreiter: "Die Bestattungskultur hat sich verändert, ist nicht mehr so traurig. Es ist jetzt viel offener."

Zeichnungen von Enkelkindern beim Grabstein verewigt

Besonders rührend: Auf einem Friedhof in Linz-Urfahr sind die Zeichnungen von zwei Kindern (3, 5) bei einem Grab in einer Glassäule verewigt. "Zwei Mädchen haben die Bilder für ihre verstorbene Oma gemalt. Jeder Schmetterling auf dem Kunstwerk steht für ein Familienmitglied", weiß Hinterreiter.

Bei einem Grab in Hörsching (Bez. Linz-Land) wird die Leidenschaft des Verstorbenen für den Fußball deutlich. Der Grabstein sieht aus wie eine Taktiktafel. Die Farbe Lila wurde deshalb gewählt, da es sich um einen glühenden Austria Wien-Anhänger handelte. "Viele schaffen sich damit ihr eigenes Denkmal."

Imposant ist auch das Familiengrab einer Linzer Fußball-Legende. Der "Rasen" soll das Spielfeld des Lebens darstellen. Auf dem Grabstein zu sehen ist zudem ein fliegender Torwart.

Der Steinmetz pendelt regelmäßig zwischen Linz und Wien. In der Bundeshauptstadt sind die Kunstwerke von Hinterreiter vor allem auf dem Tierfriedhof gefragt. "Man glaubt gar nicht, was sich Tierbesitzer für ihre verstorbenen Vierbeiner alles einfallen lassen", so Hinterreiter.

Und auch in Linz werden die Grabstein-Kunstwerke künftig mit Sicherheit immer mehr. "Ich war schon immer künstlerisch und kreativ unterwegs. Das ist einfach meine große Leidenschaft."

