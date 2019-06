Frau fand 1,40 Meter lange Schlange in ihrer Garage

Eine 1,40 Meter lange Schlange – kein Wunder, dass eine solche Begegnung eine Pensionistin (77) in Steyr in helle Aufruhr versetzte. In ihrer Garage fand sie das respekteinflößende Tier, lief sofort ins Freie und versperrte schnell das Tor.

"Die Frau hat beim Magistrat angerufen und von der Schlange erzählt. Dann wurde ich kontaktiert", erzählt Schlangen-Experte Hans Esterbauer im "Heute"-Gespräch. Der 77-Jährigen kam der Pensionist wenig später zu Hilfe, blieb bis zu seiner Ankunft mit ihr auch per Telefon immer wieder in Kontakt.

Kübel drüber – So konnte Schlange nicht entkommen

Weil die Schlange aus der Garage raus wollte, stülpte die Frau dem Reptil einen Kübel über. Auf Rat Esterbauers beschwerte sie ihn noch mit Steinen.

Als der Experte dann vor Ort war, kam die große Erleichterung und vor allem Entwarnung. Bei dem Tier handelte es sich um eine sehr lange (1,40 Meter!) aber ungiftige Äskulapnatter.

Profi heuer bereits viel im Einsatz

"Sie dürfte vom nahegelegenen Friedhof gekommen sein." Esterbauer fing das Tier mit einem Jutesack ein. Das passte der Natter aber so gar nicht. Mit Bissen versuchte sie sich gegen ihn zu wehren – was den Profi aber nicht beeindruckte. Mehr als 20 mal wurde er heuer schon wegen Schlangeneinsätzen zu Hilfe gerufen.

Die Äskulapnatter wurde anschließend wieder in die Freiheit entlassen.

