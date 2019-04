Frau fand Ehemann (52) tot in Kfz-Montagegrube

Gegen 17.20 Uhr fand die Ehefrau am Sonntag ihren Gatten (52) leblos in der Garage ihres gemeinsamen Hauses in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) am Boden einer Montagegrube liegen.

Zwei Feuerwehren, ein Notarzt sowie die Polizei trafen wenig später an der Unfallstelle ein. "Als wir dort ankamen, war die Rettung bereits vor Ort. In der Garage ist ein Auto gestanden. Darunter lag ein lebloser Mann", so Einsatzleiter Thomas Sadleder im "Heute"-Gespräch.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 52-Jährige Montagearbeiten an einem zum Ausschlachten vorbereitetem Pkw durchführen. Dabei ließ er den vollen Benzintank aus. Ein Teil des Treibstoffs befand sich bereits in einem Kanister in der Grube. Schätzungsweise traten jedoch noch weitere 20-30 Liter Benzin in die Montagegrube aus.

Durch die Gase das Bewusstsein verloren



Durch die entstandenen Gase verlor der Hausbesitzer das Bewusstsein und sackte in der Grube zusammen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Für die Feuerwehr war es danach aber ein gefährlicher Einsatz. Der Benzin soll mehrere Zentimeter hoch gestanden sein. Sadleder: "Es hat Explosions- und Brandgefahr bestanden. Wir haben die Garage belüftet, damit es zu keiner Explosion kommt."

Mit 40 Mann waren die beiden Feuerwehren mehr als zwei Stunden im Einsatz. Erst kurz vor 20 Uhr kehrten alle Helfer zurück.



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)