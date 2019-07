Noch immer ist die Gehaltsschere zwischen den Geschlechtern enorm! Und das wirkt sich auch auf die Pensionen aus. Frauen in OÖ bekommen nur halb so viel Pension wie ihre Männer.

Frauen kriegen nur halb so viel Pension wie Männer

Frauen in OÖ haben in der Pension nur halb so viel im Geldtascherl wie Männer. (Bild: imago stock & people)