Freundin im eigenen Haus als Gefangene gehalten

Sechs Stunden lang soll der 37-Jährige seine um sieben Jahre ältere Freundin Ende Februar in seinem Haus in Klaffer am Hochficht (Bez. Rohrbach) gefangen gehalten haben.

"Grund soll ein Streit zwischen dem Paar gewesen sein", sagt Walter Eichinger vom Landesgericht Linz.

Doch es war nicht die einzige Tat gegen die 44-Jährige. Mitte März folgte dem Zwist eine wilde Verfolgungsjagd. Laut Anklage soll der 37-Jährige seine Ex-Lebensgefährtin mit dem Auto verfolgt haben.

Auto drehte sich zur Hälfte um die eigene Achse



Konkreter: sie während der Wahnsinnsfahrt bei Schwarzberg am Böhmerwald (Bez. Rohrbach) mit dem Wagen immer wieder bedrängt haben. Acht Mal soll er der 44-Jährigen gegen das Heck ihres Autos aufgefahren sein. Der entstandene Sachschaden am Pkw der Frau: Rund 7.200 Euro.

Das Auto der Frau hatte sich dabei "halb um die eigene Achse gedreht", kam schließlich in einer Wiese zum Liegen. Der 37-Jährige versuchte dann, seine Ex-Freundin zur Mitfahrt in seinem Auto zu zwingen. "Der Angeklagte soll die Frau an der Jacke gepackt und auf den Beifahrersitz geschleudert haben", so Eichinger.

Bis zu drei Jahre Haft

Zu diesem Zeitpunkt soll er unter Drogen- und Suchtmitteleinfluss gestanden sein.

Der 37-Jährige steht Montagnachmittag wegen Freiheitsentzug, schwerer Sachbeschädigung, Nötigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit in Linz vor Gericht. Im drohen wegen Freiheitsentzug bis zu drei Jahre Haft.

