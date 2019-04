Nach Kicker-Kollaps 09. April 2019 18:00; Akt: 09.04.2019 16:50 Print

Fußballplätze bekommen jetzt Defibrillatoren

Nachdem ein Kicker in Bad Leonfelden (OÖ) am Spielfeld zusammenbrach und dank eines Defibrillators gerettet werden konnte, sollen jetzt möglichst alle Fußballplätze so ein Gerät bekommen.