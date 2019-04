Fußgängerin angefahren – im Spital verstorben

Wie die Polizei am Freitag in einer Presseaussendung mitteilte, ist jene 83-jährige Fußgängerin, welche am Montag in Vöcklabruck auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst wurde, am Freitag im Krankenhaus verstorben.

Die 83-jährige Frau wollte auf Höhe der Don Bosco Schule auf dem dortigen Schutzweg die Wiener Straße überqueren und wurde dabei von einem 81-jährigen Pkw-Lenker übersehen.

Der Autofahrer hatte zwar noch eine Vollbremsung eingeleitet, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er erfasste die Pensionistin frontal und schleuderte sie zu Boden.

Ein zufällig anwesender Passant verständigte die Rettung. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.

"Die 83-Jährige ist am 12. April 2019 in den Vormittagsstunden im Krankenhaus verstorben," so die Polizei.

(ek)