Gamer aus Bad Ischl startet bei Fortnite-WM

Für viele Eltern ist es ein Albtraum, für Thomas Hörak hingegen das größte. Der 18-Jährige aus Bad Ischl (Bez. Gmunden) ist professioneller Fortnite-Spieler (siehe Info-Kasten).

Bei der Free-to-play-Version treten bis zu 100 Spieler entweder alleine oder in Teams von bis zu vier Spielern gegeneinander an. Der letzte Überlebende, beziehungsweise das letzte überlebende Team, gewinnt.



Zu Beginn einer Runde springen alle Spieler über derselben Insel ab und sind nur mit einer Spitzhacke ausgerüstet, mit der sie die Baumaterialien Holz, Stein und Metall abbauen können. Mit den so gesammelten Materialien können Wände, Treppen und andere Gebäudeteile errichtet werden, die Schutz vor den Gegnern und deren Schüssen bieten, oder benutzt werden können, um Hindernisse zu umgehen. Waffen und andere nützliche Gegenstände sind auf der Karte verteilt und können vom Spieler aufgehoben werden.



Der Rekord liegt bei über 8,3 Millionen gleichzeitigen Spielern.



Plattformen: Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS

iOS, Android. (Quelle: Wikipedia)

Seit 2017 spielt der junge Mann das kostenlose Spiel, hat rund 64.000 Euro bisher an Preisgeldern verdient. Nicht schlecht eigentlich. Gut angekommen sind die Ambitionen des Burschen bei den Eltern zu Beginn nicht, mittlerweile unterstützen sie ihn.

Oberösterreicher zählt zu Favoriten



Doch Thomas Hörak will mehr. Unter seinem Spielernamen "Tschinken" geht es ab dem kommenden Wochenende bei den Fortnite-Weltmeisterschaften in New York an den Start.

Und dort hat der Oberösterreicher, der im Einzel und im Doppel, antritt, offenbar gute Chancen auf den Titel. Denn bei den Buchmachern gilt "Tschinken" gemeinsam mit seinem österreichischen Partner "Stompy" (Klaus Konstanzer) als Favorit, berichtet der Standard.

14 Monate für die WM trainiert



Kein Wunder, denn die beiden haben sich akribisch auf die WM vorbereitet. Seit über einem Jahr trainieren die beide gemeinsam. "Ich spiele zirka zehn Stunden am Tag – was man auch muss, wenn man einer der Besten bleiben möchte", erklärt der Ischler in einem Interview mit dem Standard.

Der Lohn der Mühe: 27 Millionen Euro werden bei der WM ausgeschüttet. Auf die Sieger des Team-Bewerbs warten alleine 2,7 Millionen Euro. Und schon die Antrittsprämie kann sich sehen lassen: 45.000 Euro bekommt man.

Übrigens: Sein Spielername "Tschinken" leitet sich von seiner Lieblingsspeise her, das sind Palatschinken…

