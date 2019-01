Ganzer Ort trauert um verstorbenen Christoph

Er ging schon bei zahlreichen Rennen an den Start, war mehrere Jahre beim Verein Motorschlitten-Freunde Rohrbach dabei. Doch der "Speed-Hill-Race" in Neukirchen beim Großvenediger in Salzburg sollte das letzte Rennen von Christoph B. (22) werden.

Der 22-Jährige aus Kollerschlag (Bez. Rohrbach) ging am Samstag zusammen mit 29 anderen Teilnehmern an den Start. Gegen 14 Uhr kam es dann nach einem Sprung mit dem Motorschlitten zu der Tragödie. Christoph fiel von seinem Gefährt. Ein nachfolgender Lenker konnte nicht mehr ausweichen, erwischte den 22-Jährigen mit voller Wucht.

Alle Bewerbe am Sonntag abgesagt



Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle (wir berichteten). "Wir stehen alle noch unter Schock. Unsere Veranstaltung besteht schon seit mehreren Jahren. Noch nie ist etwas passiert. Der Mühlviertler war bei uns schon öfter dabei und galt als sehr erfahren", so Veranstalterin Yvonne Bacher zu "Heute".

Alle weiteren für Sonntag geplanten Bewerbe wurden abgesagt.

Im 1.500 Einwohner-Ort Kollerschlag ist die Trauer groß. "Christoph war ein sympathischer, hilfsbereiter Bursch. Motorschlitten fahren war seine große Leidenschaft. Er war auch bei Rennen im Ausland dabei", berichtet ein Nachbar.

Freunde unter Schock



Freunde des Verstorbenen, die ebenfalls beim Rennen dabei waren, konnten laut Polizei noch nicht befragt werden. "Sie standen noch zu sehr unter Schock. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen auf Hochtouren", heißt es auf Anfrage aus der Polizei-Pressestelle Salzburg.

