Gasaustritt in Wohnhaus fordert ein Todesopfer

In der Ortschaft St. Johann am Walde (Bez. Braunau) ist es am Donnerstag zu einer Tragödie gekommen.

Laut ersten Informationen kam es in einem Wohnhaus zu einem Gasaustritt. Dabei wurde eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt.



Großeinsatz vor Ort

Fotos vom Unfallort zeigen zwei Krankenwagen und ein Polizeiauto. Zudem sind mehrere Feuerwehrleute in voller Montur zu sehen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Ein Sprecher des Roten Kreuzes bestätigte den Unfall gegenüber "Heute". Die Rettung wurde gegen 11 Uhr alarmiert, raste sofort zum Unfallort.

Männliches Opfer



Dort wurden zwei ältere Männer (das Alter ist noch unklar) aufgefunden. Einer von ihnen verstarb laut Informationen des Roten Kreuzes noch vor Ort, der zweite wurde mit dem Rettungshubschrauber C-10 ins Krankenhaus nach Wels geflogen.

Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort.

+++ NÄHERE INFOS FOLGEN +++

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)