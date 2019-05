Bezirk Linz-Land 28. Mai 2019 07:58; Akt: 28.05.2019 08:06 Print

Geldautomat in Bankfiliale in Traun gesprengt

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Traun gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht, die Fahndung läuft.