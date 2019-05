Geschafft! Zu Fuß von OÖ nach Belgien zur EU-Wahl

Er hat sich viel vorgenommen! Rund 840Kilometer – von St. Georgen im Attergau (Bez. Vöcklabruck) nach Brüssel – wollte der 27-jährige Dominik Ployer innerhalb von einem Monat zu Fuß zurücklegen. Noch dazu ohne Geld und Proviant im Gepäck.

Unter dem Motto "wählen gehen" war es sein Ziel, am 26. Mai, pünktlich zur EU-Wahl, in Brüssel anzukommen – eine Aktion die generell andere dazu motivieren sollte, wählen zu gehen.

Auf Facebook konnte man seinen Weg verfolgen und mitfiebern. Wir berichteten. Und dort meldete sich der gelernte Heilmasseur auch Sonntag kurz nach halb fünf mit der sensationellen Nachricht:

Jede Menge Blasen aber auch genauso viele neue Bekanntschaften – Dominik Ployer hat es am Sonntag tatsächlich nach Brüssel geschafft. Gewählt hat er aber nicht im Wahllokal sondern per Wahlkarte, die er während seiner Reise in einen Postkasten geworfen hat.

Zurück in die Heimat geht es für den 27-jährigen Attergauer übrigens nicht mehr zu Fuß, sondern mit dem Zug.

