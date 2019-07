Gewitter, Hagel und entwurzelte Bäume in OÖ

Mit dem Hitzehöhepunkt kam das Unwetter. Montag am späten Nachmittag kam es in ganz Oberösterreich zu heftigen Gewittern, die enorme Schäden hinterließen.

In Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) haben Hagelkörner in der Größe eines Tischtennisballes das Dach der örtlichen Volksschule scher beschädigt. Die Feuerwehr musste das Dach notdürftig sichern.

Im Mühlviertel kam es aufgrund des heftigen Unwetters zu zahlreichen Stromausfällen. So etwa in Pregarten und Lasberg. Über tausend Haushalte waren landesweit zwischenzeitlich von den Stromausfällen betroffen.

Im Salzkammergut, genauer gesagt im Bezirk Gmunden musste die Freiwillige Feuerwehr Straßen von umgestürzten Bäumen befreien. Am Traunsee ein Segelboot im Bereich des Badeplatzes Weyer bergen und sichern. Und in Ebensee kam es nach einem Blitzeinschlag in einen Baum zu einem kleineren Waldbrand im Feuerkogelgebiet, der von fünf Feuerwehren bekämpft wurde.

Aber auch in der oö. Landeshauptstadt, in Linz, machte der Sturm vor Schäden nicht halt. Fotos zeigen etliche entwurzelte Bäume im Schillerpark und an der Donaulände. In Linz-Urfahr hatte der starke Wind einen Baum auf einem Kinderspielplatz umgerissen.

Blitzreichster Tag des Jahres

Laut dem Wetterdienst Ubimet war der gestrige Montag mit rund 86.000 Blitzen - davon 30.861 in OÖ – der bislang blitzreicheste. Tag des Jahres. Am häufigsten geblitzt hatte es mit 2.779 in Grünau im Almtal (Bez. Gmunden), gefolgt von Molln (Bez. Kirchdorf a. d. K.) 1.679.

Gemessen an den Windspitzen war auch Oberösterreich weit vorne dabei. Nach Irnfritz und Raabs an der Thaya (beide NÖ) fegte der Sturm mit rund 97 km/h durch Bad Zell und Kremsmünster.

Am meisten Regen fiel in Micheldorf mit 43 Liter pro Quadratmeter (Bez. Kirchdorf a. d. K.).



