Grippewelle? 80 Prozent weniger Kranke als 2018

"Der starke Schneefall hat offenbar keine nennenswerten Auswirkungen auf unsere Landsleute gehabt", fasst Harald Schmadlbauer von der OÖ Gebietskrankenkasse die jüngsten Zahlen zu Grippe und Erkältungen zusammen.

Tatsächlich handelt es sich um die teilweise schon ausgerufene "Grippewelle" um ein "Grippewellchen". Die Fakten:

1 Ein Drittel weniger Fälle

2018, also vor einem Jahr, gab es um diese Jahreszeit um etwa ein Drittel mehr Erkältungsfälle als heuer. Damals (KW 3) waren 2.871 Oberösterreicher mit Erkältungsviren im Krankenstand, heuer sind es lediglich 1.880 Fälle. Das waren rund 10 Prozent der gesamten Krankenstandsfälle (19.845) in dieser Woche.

2 37 Fälle "echter Grippe"

Bei der echten Grippe wurden aktuell 37 Fälle in OÖ gezählt. "Damit liegen wir ziemlich im Trend mit den 'schwachen' Influenzajahren 2015 und 2016", so Schmadlbauer.

2 80 Prozent weniger Grippe

In starken Influenza-Jahren, etwa im Jahr 2017, gab es in der Kalenderwoche 3 schon 147 Grippefälle. Im Vorjahr waren es sogar 213 Fälle. Heißt: Im Vergleich zu 2018 gibt es derzeit über 80 Prozent weniger "echte Grippefälle" in OÖ. Statt "Welle" gibt es derzeit also eher sanftes Geplätscher…

Alle Infos zu echter Grippe finden Sie hier, zur Erkältung hier.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rep)