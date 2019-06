Verletzte 27. Juni 2019 08:39; Akt: 27.06.2019 08:39 Print

Großeinsatz nach Streit mit Messern in Welser City

In Wels ist es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zu einer wilden Schlägerei gekommen. Auch Messer waren im Spiel. Es gibt Verletzte.