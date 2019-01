"Falsche Polizei" bekam in Linz einen Strafzettel

Dieser Strafzettel ist ein Fall für die Polizei, dachte sich wohl ein Parksheriff des Ordnungsamts, als er die Verwarnung Montagfrüh an die Windschutzscheibe eines Transporters in der Ferihumerstraße in Urfahr heftete. Denn der Wagen sah aus wie ein Polizeiauto.

Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn bei genauerem Hinsehen wurde deutlich: der Wagen des Abschleppunternehmens aus dem Mühlviertel, der quer über drei Parkplätze in der gebührenfreien Kurzparkzone abgestellt war, tarnte sich nur im "Polizei-Look".



Sogar der Firmenname beginnt mit einem "P"



Der Transporter ist ganz in silber gehalten, umrahmt von einem blauen sowie einem deutlich schmäleren roten Streifen. Exakt wie der Fuhrpark der Exekutive. Und sogar der aufgedruckte Firmenname beginnt mit einem "P".

Wie Anrainer berichten, parkt der Abschlepper regelmäßig in der Ferihumerstraße. Bislang hat sich der Lenker aber immer einen für ihn vorgesehenen Parkplatz am Straßenrand gesucht.

Dieses Mal dürfte aber nichts mehr frei gewesen sein. Die Parksünde kostet ihn nun 30 Euro. Auch der Polizei-Look schützt ihn nicht vor der Strafe...



