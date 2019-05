Verprügelter Radfahrer (48) ist nun aufgetaucht

Auch drei Tage danach ist die Brutalo-Attacke eines Linzer Busfahrers gegen einen Radfahrer immer noch das bestimmende Thema. Wie berichtet, hatte der Chauffeur eines Linz-Linien-Busses am Donnerstag bei der Haltestelle Franckstraße mehrmals auf einen Biker eingeschlagen.

Wie der Lenker aussagte, soll der Radfahrer den Busfahrer vor der Attacke wüst beschimpft und bespuckt haben. Danach sei er so ausgerastet. "Es sind bestürzende Bilder, der Busfahrer wurde gleich nach Bekanntwerden des Vorfalls suspendiert", so Linz AG-Pressesprecherin Susanne Gillhofer am Tag danach. Mittlerweile wurde der Fahrer entlassen.

Wie jetzt bekannt wurde, hat sich am Samstag auch der geschlagene Radfahrer bei der Polizei gemeldet. Der Türke (48) habe Anzeige wegen Körperverletzung stellen wollen. Da der zuständige Sachbearbeiter nicht im Dienst war, soll er heute befragt werden.

Zuvor habe er nicht kommen können, da er noch zu sehr unter Schock gestanden sei, gab der Mann gegenüber der Polizei an.



Die Bilder des Tages

(mip)