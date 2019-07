Hier soll ab 2026 die neue Linzer Stadtbahn fahren

"In der letzten Gemeinderatssitzung wurde dem Gemeinderat die favorisierte Trasse, die über den Donaudamm führen und auf der Höhe des Gasthauses Lindbauer in die zweite Schienenachse eingebunden werden soll, zur Beschlusslage vorgelegt und einstimmig entschieden", mit diesen Worten kündigte der Linzer Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein praktisch die Stadtbahn für Linz an.

Die soll künftig von Pregarten (Bez. Freistadt) auf den Linzer Hauptbahnhof führen. Besonders spannend wird dabei der Abschnitt nach der neuen Donaubrücke (ehemalige Eisenbahnbrücke).

Das ist die Trasse



Die Trasse wird da nach dem Gasthaus Lindbauer in die Pragerstraße führen. Danach macht sie wieder einen Schwenk in Richtung Donau zur Voest-Brücke. Ab hier führt die Trasse auf dem Donaudamm, ehe sie in Dornach in Richtung Johannes Kepler Universität zum Science Park führen soll.

"Wenn alles normal abläuft sollte das Projekt bis 2026 abgeschlossen sein", so Hein. Die Kosten werden sich auf um die 380 Million Euro belaufen. Darin beinhaltet sind aber auch Park&Ride-Anlagen, die auch für Busse gedacht sind. "Wir müssen jenen, die nach Linz einpendeln, eine schnelle und attraktive Alternative anbieten", so Hein.

Ist die 2. Schienenachse damit vom Tisch?



Und die 2. Schienenachse? Die wird in der geplanten Version wohl eher nicht kommen. Denn die Stadtbahn wird eine andere Spurbreite haben als die Linzer Straßenbahnen. "Und eine vierspurige Trasse würde wesentlich mehr kosten, als eine einspurige", gibt Hein zu bedenken.

