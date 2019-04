Hier werden mehr als 300.000 Euro vernichtet

Schon seit mehreren Jahren macht die Finanzpolizei Jagd auf einarmige Banditen und andere illegale Glücksspielautomaten in OÖ. Vor allem in Wels, das als Automaten-Hochburg gilt, wird besonders genau geschaut.

"Von 30 Lokalen sind aktuell in Wels noch fünf mit Glücksspielautomaten übrig. Dort sind aber mehrere aufgestellt. Diese leben auch von den Einnahmen aus dem Glücksspiel", so Alexandra Löberbauer vom Welser Polizeikommissariat, die im "Heute"-Gepräch verrät: "Pro Woche werden rund zwei Kontrollen durchgeführt."

23 Betriebe in Wels geschlossen



2017 wurden in der Stadt Wels 23 Betriebe behördlich geschlossen und 179 Automaten beschlagnahmt. 52 Stück davon sind nun auf einem Schrottplatz in Wels zerstört worden.

"Wir machen kaputt, was euch kaputt macht", twitterte die Pressestelle der Polizei ein Zitat der sozialkritischen deutschen Band Ton Steine Scherben – und postete dazu ein Foto zermalmter Automaten.

Die Automaten sind übrigens im Schnitt rund 6.000 Euro wert. Somit wurden nun also etwas mehr als 300.000 Euro vernichtet.

Übrigens: In zwei Kellerabteilen warten etwas mehr als 1.000 weitere beschlagnahmte Glücksspielautomaten auf ihre Vernichtung. Diese wurden alle in OÖ sichergestellt.

