16. April 2019 16:00

Hier wird eine Kuh ganz plötzlich zum Känguru

Diese Video entzückt die Netzgemeinde: Am Biohof Hammer in Alberndorf freut sich Kuh Osolio so tierisch, dass die Luftsprünge macht.